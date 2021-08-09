Массовая драка со стрельбой произошла в Татарстане

В Нижнекамске произошла драка между приезжими и местными жителями. Причиной конфликта стала шумные посиделки с распитием спиртных напитков во дворе дома, сообщили в местном МВД.

Сообщение об уличной драке со стрельбой поступило полиции ночью в пятницу, 6 августа. На место выехали оперативники. Вскоре были установлены участники потасовки. Трое из них оказались приехавшими на заработки жителями Пермского края, одному из которых 17 лет. Им противостояли три местных жителя.

В пятничный вечер приезжие шумно распивали спиртное во дворе одного из домов, чем потревожили покой жильцов. Недалеко от них компания горожан отмечала день рождения. Они заметили, что гости республики никак не реагируют на замечания жителей. Нижнекамцы решили с ними поговорить. В результате завязалась драка, в ходе которой один из пермяков достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. В ответ другая сторона начала забрасывать их бутылками.

Впоследствии резаную рану шеи получил несовершеннолетний житель Краснокамска. Поначалу он пытался запутать следователей, называя им не свои данные. Оказалось, что на малой родине подросток убежал из детского дома и находится в федеральном розыске.