Массовая драка со стрельбой произошла в Благовещенске. Видео
Все случилось поздно ночью у одного из караоке-баров. Жители в соцсетях предположили, что хулиганы могли отдыхать внутри закрытого из-за эпидемии заведения, оттуда якобы часто было слышно музыку.
Как сообщили «360» в региональном управлении МВД, сообщение об инциденте поступило в 03:15 ночи, и сейчас проводится проверка, устанавливаются участники и причины происшествия.
Информации о пострадавших нет.
Ранее похожий случай произошел в Москве — средь бела дня молодые люди устроили разборки прямо во дворе ЖК «Ясный». Видео снимали с разных ракурсов жители жилого комплекса.
У зачинщиков конфликта были с собой травматические пистолеты и охотничьи ружья, они ими воспользовались, пострадали два человека. Позже выяснилось, что разборки велись между представителями похоронного бизнеса. В итоге троих подозреваемых арестовали. Им грозят реальные сроки.