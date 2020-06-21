Массовая драка со стрельбой произошла в Благовещенске. Видео

Массовую потасовку устроили жители Благовещенска. Очевидцы сообщили, что кто-то даже открыл стрельбу — хлопки слышны на видео, оказавшемся в распоряжении «360».

Все случилось поздно ночью у одного из караоке-баров. Жители в соцсетях предположили, что хулиганы могли отдыхать внутри закрытого из-за эпидемии заведения, оттуда якобы часто было слышно музыку.

Как сообщили «360» в региональном управлении МВД, сообщение об инциденте поступило в 03:15 ночи, и сейчас проводится проверка, устанавливаются участники и причины происшествия.

Информации о пострадавших нет.

Ранее похожий случай произошел в Москве — средь бела дня молодые люди устроили разборки прямо во дворе ЖК «Ясный». Видео снимали с разных ракурсов жители жилого комплекса.

У зачинщиков конфликта были с собой травматические пистолеты и охотничьи ружья, они ими воспользовались, пострадали два человека. Позже выяснилось, что разборки велись между представителями похоронного бизнеса. В итоге троих подозреваемых арестовали. Им грозят реальные сроки.