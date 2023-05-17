Эксклюзив 17 мая 2023, 13:40 Массовая драка с участием подростков в Волгограде попала на видео Камера наблюдения сняла массовую драку с участием подростков в Волгограде

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Очередная массовая драка с участием подростков произошла в Волгограде 16 мая. В распоряжении «360» оказалось видео конфликта, снятое на камеру наблюдения.

Юные жители Волгограда подрались в Дзержинском районе во дворе одного из многоквартирных домов по улице 51-й Гвардейской. На кадрах с камеры видно, что подростки долго разговаривали, затем один из них достал баллончик и брызнул в лицо оппоненту. После этого завязалась драка.

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В финале участники конфликта помирились. В конце видео оппоненты пожали друг другу руки.

ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило в Telegram-канале, что между двумя группами молодых людей произошла ссора на бытовой почве. Словесный конфликт участников перерос в драку.

После случившегося один из пострадавших обратился с телесными повреждениями за медицинской помощью. От госпитализации он отказался.

Правоохранители проводят проверку, по итогам которой примут процессуальное решение. Личности участников конфликта устанавливают, отметили в региональном управлении МВД.

Ранее подростки жестоко избили мужчину возле магазина в Волгограде. Молодые люди накинулись на покупателя со строительной киянкой. По предварительным данным, пострадавший сделал замечание подросткам в магазине.