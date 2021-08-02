02 августа 2021, 16:18
Массовая драка с участием 100 человек произошла на рынке в Ростове-на-Дону
На овощной ярмарке в Ростове-на-Дону произошла массовая драка с участием примерно 100 человек. Конфликт между продавцами начался из-за места в торговом ряду, сообщил ТАСС.
Поводом для конфликта послужила машина с овощами, которая встала в ряду с ягодами. Это не понравилось местным продавцам. Началась перепалка, которая переросла в массовую драку. Некоторые участники позвали своих знакомых, в итоге в потасовке оказались замешаны около 100 человек.
По сообщениям местных СМИ, некоторые участники конфликта также стреляли в воздух из травматического оружия, написала «Газета.ru».
Сейчас на рынке работает полиция, опрашивая очевидцев и восстанавливая цепочку событий.