  • Массовая драка произошла в Махачкале из-за сделанного девушке замечания. Видео

    17 ноября 2019, 23:43

    Валерия Шафирко

    В Дагестане в ходе массовой драки молодой человек нанес ножевое ранение своему оппоненту. Запись потасовки была размещена в Instagram-аккаунте МВД Дагестана.

    По опубликованной информации, инцидент произошел приблизительно в 17:30 во дворе одного из медицинских учебных заведений Махачкалы.

    «Стычка „один на один“ переросла в массовую потасовку, в результате которой один из зачинщиков конфликта, 17-летний житель Махачкалы, ранил своего оппонента ножом в брюшную полость, после чего бросил нож и скрылся с места», — говорится в сообщении.

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    Пострадавший — 18-летний студент медколледжа — был доставлен в Республиканскую клиническую больницу.

    Полицейские задержали подозреваемого. Ввиду предъявленных доказательств вины молодой человек сознался в содеянном, говорится в сообщении.

    «Следствием решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении ведомства.

    По информации РИА «Новости», девушка пожаловалась своему парню на замечание, которое ей сделали в маршрутке. Молодой человек, в свою очередь, решил наказать «обидчика» возлюбленной.