13 апреля 2024, 23:36
Массовая драка произошла в центре Москвы
Источник «360»: массовая драка произошла в центре Москвы
Неизвестные устроили массовую драку в центре Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах российской столицы.
Собеседник уточнил, что конфликт произошел на Зубовском бульваре. По словам источника, на место вызвали наряд полиции и бригаду скорой помощи.
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По последним данным, с места массовой драки прибывшие на место врачи забрали двоих мужчин. Одного доставили для лечения в НИИ имени Склифосовского, другого — в Городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова.
Все обстоятельства случившегося пока выясняются.
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Москва
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