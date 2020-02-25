Массовая драка произошла в Приморском районе Санкт-Петербурга

Конфликт между жителями дома начался в подъезде, а после перешел на улицу. Там и началась драка. Один из участников несколько раз распылил перцовый баллончик в глаза второму. За него вступилась его знакомая и сама упала на асфальт.

Соседи вызвали полицию, но к моменту, когда она приехала, участники драки уже разошлись.