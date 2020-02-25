25 февраля 2020, 17:46
Массовая драка произошла в Приморском районе Санкт-Петербурга
Накануне во дворе на Богатырском проспекте произошла массовая потасовка. Участники драки использовали перцовый баллончик. Никто не погиб, но есть пострадавшие. Об этом написал сайт «Невские новости».
Конфликт между жителями дома начался в подъезде, а после перешел на улицу. Там и началась драка. Один из участников несколько раз распылил перцовый баллончик в глаза второму. За него вступилась его знакомая и сама упала на асфальт.
Соседи вызвали полицию, но к моменту, когда она приехала, участники драки уже разошлись.