Массовая драка произошла в пивном магазине Челябинска

Массовая драка произошла в одном из магазинов разливного пива в Челябинске. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу ЧОП «Варяг».

«Массовая драка произошла в одном из сетевых магазинов разливного пива. Торговая точка расположена в переулке Лермонтова», — рассказали в ведомстве.

Всего в конлифкте приняли участие 20 человек. Сотрудники ГБР смогли задержать злоумышленников. Всех их передали полицейским. Во время драки участники повредили имущество магазина. На данный момент информации о том, сколько составила сумма ущерба, не поступало.