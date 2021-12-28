28 декабря 2021, 19:52
Массовая драка произошла в Махачкале. Видео
В Махачкале полиция приехала разгонять массовую драку
В Махачкале вечером 28 декабря произошла массовая драка, участие в которой приняли около 40 человек. Кадры произошедшего опубликовали в Сети очевидцы.
Потасовку устроили на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгата. В ролике видно толпу людей и сотрудников правоохранительных органов.
Начался конфликт якобы с замечания, сделанного прохожим дорожным рабочим. По данным Telegram-канала Baza, полиции пришлось делать предупредительные выстрелы, чтобы разнять дерущихся.
Известно о восьми задержанных. Информации о пострадавших нет.