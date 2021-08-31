Массовая драка произошла в Казани

В Казани произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

Потасовка произошла у бара на улице Чистопольской. Между молодыми людьми возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Один из них внезапно набросился на другого, после чего их начали разнимать.

В какой-то момент один из участников конфликта резко выхватил предмет, похожий на огнестрельное оружие, и стал угрожать им своему обидчику. По словам очевидцев, выстрелы они не слышали.

Толпа ретировалась с места драки, едва раздались звуки полицейского авто. Правоохранители задержали на месте происшествия нескольких участников конфликта.