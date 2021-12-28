Массовая драка произошла в баре в Екатеринбурге

В одном из баров Екатеринбурга произошла массовая потасовка. Как написали в соцсетях очевидцы, участниками драки стали несколько молодых людей. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.

Отмечается, что охранникам не удалось разнять участников драки. Клиенты игнорировали замечания и продолжили избивать друг друга. В результате к месту по звонку прибыли бойцы Росгвардии. Спустя некоторое время на улицу вывели парня с разбитым лицом. Проводится проверка.