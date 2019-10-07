Массовая драка произошла у рынка в Новосибирске. Не обошлось без выстрела

Крупная драка случилась в Новосибирске, около Хилокского рынка. «Стенка на стенку» пошли полсотни человек, а еще 200 наблюдали.

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«Сегодня, около 15:00 (10:00 по московскому времени), на улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, предположительно, на бытовой почве. По предварительной информации, пострадал один человек», — рассказал РИА «Новости» представитель регионального ГУМВД.

При этом, по данным источника «Интерфакса», свидетелями конфликта стали около 200 человек, 50 из них участвовали в потасовке. Собеседник агентства добавил, что прибывший участковый сделал предупредительный выстрел. Сами участники произошедшего оружие не применяли.

Стражи порядка не стали комментировать заявления очевидцев и СМИ о прозвучавших выстрелах. Также нет данных о задержаниях. Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства случившегося.

Как написал портал «Тайга.инфо», причиной драки стала ссора двух торговцев. Один из них отказывался платить другому арендную плату за склад.

Хилокский оптово-розничный рынок — один из наиболее крупных в Новосибирске. Там продают овощи и фрукты. Именно оттуда продукты поступают в магазины по всей области.