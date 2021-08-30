Массовая драка произошла около стройки в Некрасовке

В московском районе Некрасовка произошла массовая драка. Неизвестные устроили потасовку около строительной площадки. Полицейские задержали 10 человек. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

«В дежурную часть поступило сообщение о том, что вблизи строительной площадки между неизвестными гражданами возник конфликт, переросший в массовую драку. <…> В территориальный отдел полиции для разбирательства доставлены все участники конфликта», — рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По данным полиции, в отделение забрали 10 участников драки. Трое из них — местные жители. Против них завели административные дела о мелком хулиганстве. Задержанных оштрафовали на суммы от 500 до тысячи рублей. Информации о пострадавших нет.

Накануне более 100 мигрантов устроили массовую драку около хостела на Бабаевской улице в Москве. В полицию забрали не менее 150 человек. Правоохранители сейчас разбираются в причинах произошедшего.