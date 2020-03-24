Массовая драка произошла ночью в центре Челябинска

На видеоролике слышны крики девушек и матерная брань парней. Заметно, что одного молодого человека выбросили за ограждение, после чего он упал на ступени лестницы в подвальное помещение. Другого заставили бежать по проезжей части.

В конце видеозаписи на место инцидента прибыла скорая помощь.

«Данное происшествие зарегистрировано. Сейчас проводится проверка», — уточнили в пресс-службе УМВД по городу.