24 марта 2020, 13:45
Массовая драка произошла ночью в центре Челябинска
Около 15 молодых людей подрались ночью в центре Челябинска. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
На видеоролике слышны крики девушек и матерная брань парней. Заметно, что одного молодого человека выбросили за ограждение, после чего он упал на ступени лестницы в подвальное помещение. Другого заставили бежать по проезжей части.
В конце видеозаписи на место инцидента прибыла скорая помощь.
«Данное происшествие зарегистрировано. Сейчас проводится проверка», — уточнили в пресс-службе УМВД по городу.