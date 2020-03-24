    24 марта 2020, 13:45

    Массовая драка произошла ночью в центре Челябинска

    Ольга Ситникова

    Около 15 молодых людей подрались ночью в центре Челябинска. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    На видеоролике слышны крики девушек и матерная брань парней. Заметно, что одного молодого человека выбросили за ограждение, после чего он упал на ступени лестницы в подвальное помещение. Другого заставили бежать по проезжей части.

    В конце видеозаписи на место инцидента прибыла скорая помощь.

    «Данное происшествие зарегистрировано. Сейчас проводится проверка», — уточнили в пресс-службе УМВД по городу.