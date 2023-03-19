Происшествия 19 марта 2023, 08:58 Массовая драка произошла на соревнованиях по рестболу в Москве ТАСС: свыше 50 человек устроили драку на турнире по рестболу в Москве РИА «Новости»

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Массовая драка произошла в Москве на соревнованиях по рестболу, есть несколько задержанных. Об этом сообщил ТАСС.

Турнир проходил на «ВТБ Арене», в драке приняли участие около 50 человек.

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Причиной конфликта стала потасовка, возникшая между отдельными участниками во время игры. После этого она переросла в драку, которая длилась около 10 минут. Прибывшие на место полицейские задержали несколько человек и отправили их в отдел для разбирательства. Точные причины начала конфликта уточняются, данных о пострадавших не поступало.

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Рестбол представляет собой баскетбол с элементами борьбы, участникам разрешено брать друг друга в борцовский захват и швырять на покрытие.

От классического варианта баскетбола игра отличается тем, что команды играют лишь в одно кольцо. Как правило, матч длится до 16 очков или 10 минут игрового времени.