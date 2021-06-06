Массовая драка произошла на севере Москвы

В районе Дубнинской улицы на севере Москвы произошла массовая драка. Полиция задержала 19 человек сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного главка МВД. О пострадавших инфомация не поступала.

По данным Telegram-канала Baza, потасовку устроили несколько десятков мужчин, у некоторых были флаги с нацисткой символикой. Во время погони одной группы за другой звучали выстрелы.

Информация об уличном конфликте поступила в полицию около 19:10. Задержанных доставили для разбирательства в территориальный отдел МВД.

Что послужило причиной драки, неизвестно. В Сети пишут, что молодые люди могли прийти на концерт, который не состоялся, и между собравшимися вспыхнул конфликт.

По другой версии, две группы националистов заранее договорились устроить разборки.

В начале недели возле станции метро Домодедовская на юге Москвы произошла массовая драка с поножовщиной. В ней участвовали 10-15 человек. Минимум одного пострадавшего увезли на скорой с ранением головы.