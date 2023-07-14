Эксклюзив 14 июля 2023, 16:16 Массовая драка произошла около предприятия на севере Москвы Источник «360»: в Москве рядом с предприятием на Ижорской улице подрались около 20 человек РИА «Новости»

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В Западном Дегунине на севере Москвы участниками драки около предприятия стали как минимум 20 человек. Об этом сообщил источник «360».

В пятницу, 14 июля, на улице Ижорская произошла массовая потасовка. По данным источника, в драке участвовали не меньше двух десятков человек. Тем не менее, конфликт удалось быстро погасить.

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На место выехали полиция, скорая помощь и сотрудники Роспотребнадзора. Других подробностей пока нет. Все причины и обстоятельства устанавливаются.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении мужчины у бара в центре Москвы.