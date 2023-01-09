Происшествия 09 января 2023, 19:22 Массовая драка произошла между посетителями ресторана в Москве РЕН ТВ показал кадры массовой драки в ресторане Москвы на Ходынском бульваре РИА «Новости»

Читать 360tv в

Посетители ресторана в Москве в Рождественский день вступили в словесную перепалку, которая переросла в драку. Кадры видеозаписи опубликовал РЕН ТВ.

Посетители ресторана в Москве в Рождественский день вступили в словесную перепалку, которая переросла в драку. Кадры видеозаписи опубликовал РЕН ТВ.

Реклама

В ход пошли не только кулаки, но и посуда, и мебель. На этом дебоширы не успокоились и продолжили кулачные бои на улице. У одного из участников драки заметили пистолет. Затем одна из компаний покинула место драки до приезда правоохранителей.

Реклама

Как сообщило издание, полицейские сейчас проводят проверку и устанавливают участников конфликта.

Ранее управление Следственного комитета Ямало-Ненецкого автономного округа сообщило о гибели мужчины после драки во время застолья. Конфликт произошел 4 января, в результате чего один из гостей до смерти избил хозяина квартиры, у которого собутыльники распивали спиртные напитки.