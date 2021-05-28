Массовая драка постояльцев отеля в Сочи попала на видео

Постояльцы гостевого дома «Корона» в сочинском селе Веселое устроили словесную перепалку около бассейна. Разговорами участники конфликта решили не ограничиваться и пустили в ход кулаки. Видео с дракой с камер наблюдения оказалось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что у края бассейна разговаривают трое мужчин, на одном из которых из одежды только шорты. В какой-то момент он получает удар кулаком по лицу, отвечает на удар и прыгает в бассейн.

Остальные участники конфликта в воду не полезли. На подмогу к двум обидчикам пловца подошел третий.

Словесная перепалка продолжилась: мужчина в шортах ругался с оставшимися на суше обидчиками. В ходе обмена мнениями пловца подманили к бортику бассейна. В этот момент одетый мужчина бросился на него и оказался в воде, где драка продолжилась. К ним присоединился снявший рубашку. Вдвоем они продолжили избивать пловца.

Количество зрителей около бассейна увеличилось. В результате пострадавшего добивали на углу бортика бассейна.

«З60» связался с владельцем гостевого дома «Корона» Денисом, чтобы получить комментарий по ситуации. Он заявил, что его на месте драки не было.

«Отдыхающие между собой что-то не поделили. Они были в неадекватном состоянии. Сейчас в деле полиция разбирается. Можете у них уточнить все подробности», — заявил он.

По его словам, сообщение о конфликте он получил в половину второго ночи. Когда он приехал, на месте уже разбиралась полиция.

В пресс-службе главка МВД по Краснодарскому краю заявили, что материал по конфликту в отеле зарегистрирован. Проводится проверка.