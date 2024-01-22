22 января 2024, 11:13
Массовая драка подростков в ТРЦ Благовещенска попала на видео
Около 10 подростков подрались в ТРЦ «Острова» в Благовещенске
Подростки устроили массовую драку в торгово-развлекательном центре «Острова» в Благовещенске. В потасовке участвовали около 10 ребят, в распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.
Причиной драки стал внешний вид одного из подростков, сообщил очевидец. Один из ребят ударил парня по лицу, за пострадавшего начал заступаться друг, которого в результате избили. Свидетель происшествия также сообщил, что у одного из подростков был травматический пистолет.
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«Друг парня пришел с „травматом“ и выстрелил в небо и после этого прострелил парню бок, его избили, после этого его забрала полиция», — рассказал он.
Проверку по факту конфликта проводят правоохранительные органы, сообщили в ГТРК «Амур». Личности большинства участников драки установили.
Ранее подростки устроили «бойцовский клуб» на улицах Нижнего Новгорода. Во время драк старшие по возрасту ребята обучали более юных различным приемам борьбы.
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