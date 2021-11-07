Массовая драка подростков с мигрантами произошла в Домодедове

Минувшей ночью в Домодедове произошла массовая драка, в которой, предположительно, не обошлось без участия мигрантов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Очевидцы запечатлели драку на видео. Судя по кадрам, в потасовке приняли участие несколько десятков человек.

Причины конфликта неизвестны. Один из участников драки рассказал Mash, что увидел большое скопление людей. Он подошел вместе с другом и предложил решить все мирно.

«И там один из них начал выпендриваться на моего друга, за которого влетел второй друг с бутылкой пива. Я у него отнял эту бутылку пива, завязалась драка два на два. И после этого они подтянули своих старших людей, которых было также немало. И эти люди пришли к нам на наш район. Они уже пришли без курток, в одних кофтах, как бы с настроем подраться», — сообщил он.

По его словам, дрались около 20–30 человек, по 10–15 с каждой стороны. В какой-то момент кто-то достал пневматический пистолет и начал стрелять в воздух.

«Конфликт не был на межнациональной почве. Чтобы ты понимал, за нас еще были русские», — отметил он.

После драки в полицию никто не обращался.

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