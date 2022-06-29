Массовая драка мигрантов в московском поселке Коммунарка попала на видео

Очевидцы выложили в соцсетях кадры массовой драки мигрантов в ЖК «Новая Звезда» в поселке Коммунарка в Москве. Судя по видео, сначала отношения выясняли на улице двое, затем к ним присоединились еще несколько человек. Два участника конфликта вооружились арматурой.

Перепалка, сопровождавшаяся криками дерущихся, длилась несколько минут. Постепенно все успокоились и разошлись.

Местная жительница пожаловалась, что во двор «невозможно выйти ни днем, ни вечером», поскольку мигранты ведут себя буйно. Кроме того, из-за них «весь двор загажен жвачками и шелухой».

Сообщение о драке поступило в полицию вечером 27 июня.

«На момент приезда сотрудников конфликтующие покинули место происшествия. Полиция устанавливает личности неизвестных. Будет решаться вопрос о привлечении их к ответственности», — рассказали «360» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Полицейские изъяли видео с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев. Сообщений о травмах, полученных во время этого конфликта, из медучреждений в полицию не поступало.