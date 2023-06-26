Эксклюзив 26 июня 2023, 14:52 Массовая драка мигрантов произошла в Новой Москве Массовая драка мигрантов произошла в районе Кокошкино в Новой Москве

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Массовая драка мигрантов произошла в районе Кокошкино Новой Москвы, сообщил источник «360».

По словам местных жителей, драки здесь стали происходить регулярно. Местные жители в ней участия не принимали, но помогли убежать молодому мужчине, которого забивали ногами его сограждане.

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Причину конфликта выяснить не удалось. Всего в драке участвовали 25-30 человек.

Очевидица сообщила «360», что множество мигрантов заселилось в общежитие на территории Кокошкино.

«Они там живут за копейки», — уточнила она.

Ранее стало известно о нападении пьяных мигрантов с шампурами на двух жителей Санкт-Петербурга.