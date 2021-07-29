Массовая драка между безбилетниками и котролерами произошла в Зеленограде

Под Москвой безбилетники в поезде подрались с контролерами, которые попытались высадить «зайцев». Видео драки появилось в Telegram-канале «ФедералПресс».

По информации канала, поезд следовал из Москвы в Тверь. Компания молодых людей решила не приобретать билеты и проехать даром. Контролеры сделали им замечание и начался конфликт. По словам очевидцев, ссора стала разгораться еще в поезде, а затем продолжилась на платформе.

Контролеры попробовали задержать нарушителей, но в ответ те распылили им в глаза перцовый баллончик. Дошло и до рукоприкладства. В какой-то момент к компании «зайцев» подбежала некая девушка, которая стала бить контролеров ногами.

В результате два контролера были доставлены в больницу. Из-за распыления перцового баллончика у обоих мужчин ожоги роговицы. Пассажирская компания уже написала заявление в полицию, теперь с поведением безбилетников будут разбираться правоохранители.

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