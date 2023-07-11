Происшествия 11 июля 2023, 10:37 Массовая авария, в которой погибли два человека, произошла в Ростовской области

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Смертельное ДТП с участием четырех автомобилей произошло в понедельник, 10 июля, на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Об этом сообщил «Царьград».

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области, водитель Genesis въехал в лужу, из-за чего возник эффект аквапланирования. Мужчина потерял управление, в результате чего машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗ-2109. Hyundai Porter и грузовик MAN с прицепом не успели среагировать и врезались в отечественное авто.

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В аварии погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2109. С травмами в больницу доставили женщину из Genesis. Сейчас в случившемся разбирается полиция.