Происшествия 13 апреля 2023, 22:37 Массовая авария унесла жизнь водителя под Ярославлем МВД: водитель погиб в ДТП с шестью автомобилями в Ярославской области

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Смертельная авария произошла 13 апреля в Переславском районе Ярославской области. Жертвой массового ДТП стал водитель легкового автомобиля, сообщило «МВД Медиа». Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360».

«Около 18:50 на 119 километре ФАД М8 „Холмогоры“ произошло ДТП с участием шести транспортных средств: двух легковых автомобилей — Volkswagen и Chevrolet Niva, а также четырех грузовых автомобилей», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Volkswagen получил несовместимые с жизнью травмы на месте ДТП. Также медики госпитализировали водителя Chevrolet Niva.

Пресс-служба МВД

На месте происшествия сейчас работают сотрудники ДПС, МЧС, следователи и врачи скорой помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее грузовик въехал в разделительное ограждение на 39-м километре МКАД, что привело к гибели человека. Грузовик Volvo с полуприцепом, груженым бытовой химией, врезался в отбойник. Жертвой стал водитель машины.