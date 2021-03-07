Массовая авария случилась на Садовом кольце в Москве. После ДТП началась драка

Три машины столкнулись минувшей ночью на Садовом кольце в столице. Водитель и пассажир из одной машины устроили драку. Полицейские утихомирили их. Об этом «360» рассказали в полиции Москвы.

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«Между собой два человека выясняли отношения. Водитель и пассажир одной из машин. Сотрудники ДПС пресекли это», — сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным полиции, в аварии пострадали четыре человека.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ДТП произошло на Смоленском бульваре в районе дома № 19 Из-за происшествия остановились четыре полосы внешней стороны Садового кольца, машины какое-то время ехали по одной полосе. Сейчас движение восстановили.