Эксклюзив 28 декабря 2023, 07:03 Массовая авария с участием такси, грузовика и легковых машин произошла на юге Москвы Источник «360»: в Чертаново Северном на юге Москвы столкнулись пять машин РИА «Новости»

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В Южном административном округе Москвы произошла массовая авария с участием пяти машин. Среди участников ДТП такси, автомобили каршеринга и грузовик. Помощь медиков не потребовалась, сообщил источник «360».

Спасателей в 03:44 вызвали в Чертаново Северное к дому на Варшавском шоссе, 126а. Произошло столкновение пяти машин: легкового Mercedes, каршеринговых Chery Amulet и Kia, такси марки Kia и грузовика Mitsubishi с пустым фургоном.

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Помощь МЧС и медиков, по словам источника «360», не потребовалась, никто не пострадал. Разлива топлива на месте аварии не обнаружили.

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