Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в Ростовской области

Серьезное ДТП произошло в Новочеркасске на улице Гагарина неподалеку от дома № 2А. Там столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Ростовской области.

Как предполагают следователи, аварию спровоцировала 36-летняя водительница Nissan Teana. Ее автомобиль направлялся со стороны Троицкой площади в сторону поселка Октябрьский. В какой-то момент женщина не справилась с управлением и врезалась в Mercedes-Benz под управлением молодого парня.

Другой автомобиль втесался в Honda, а та, в свою очередь, попала в Ford Focus. Последним участником аварии стал автомобиль Renault Logan.

В результате травмы получила виновница происшествия. Ее госпитализировали. Сейчас сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.