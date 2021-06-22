Массовая авария с участием общественного транспорта произошла в Ленинградской.области. Есть пострадавшие

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошла массовая авария. Две легковые машины столкнулись с автобусом в деревне Кузьмолово. Об этом сообщило агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

Во время ДТП несколько человек пострадали. Троих госпитализировали. Подробностей об их состоянии пока нет.

На месте происшествия работают спасатели. Следователи выясняют причины столкновения. На кадрах с места происшествия можно увидеть, что легковые автомобили во время аварии получили серьезные повреждения.