Происшествия 31 января 2024, 15:13 Массовая авария с участием грузовика произошла в Краснодаре

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Сразу семь автомобилей, в том числе пять легковушек, грузовик и манипулятор, столкнулись на Западном обходе в Краснодаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД России.

По предварительным данным, водитель за рулем грузовой фуры не справился с управлением. Он врезался в три машины Nissan, в два авто Toyota и в Audi.

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Отмечается, что в результате массовой аварии никто не пострадал.