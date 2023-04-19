19 апреля 2023, 16:30
Массовая авария с участием грузовика произошла в Кемеровской области
Массовая авария с участием сразу 10 автомобилей произошла на трассе в Кемеровской области. Об этом сообщил «Царьград»со ссылкой на ГИБДД региона.
По предварительным данным, водитель за рулем легковушки не справился с управлением и врезался в грузовую фуру. От столкновения машины откинуло, в результате цепной реакции произошло еще четыре ДТП.
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Отмечается, что в аварии никто не пострадал, автомобилям нанесен материальный ущерб.
ДТП
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