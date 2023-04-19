Происшествия 19 апреля 2023, 16:30 Массовая авария с участием грузовика произошла в Кемеровской области

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Массовая авария с участием сразу 10 автомобилей произошла на трассе в Кемеровской области. Об этом сообщил «Царьград»со ссылкой на ГИБДД региона.

По предварительным данным, водитель за рулем легковушки не справился с управлением и врезался в грузовую фуру. От столкновения машины откинуло, в результате цепной реакции произошло еще четыре ДТП.

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Отмечается, что в аварии никто не пострадал, автомобилям нанесен материальный ущерб.