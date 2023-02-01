Происшествия 01 февраля 2023, 16:56 Массовая авария с участием большегрузов произошла на Кубани

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Столкновение сразу трех грузовых автомобилей произошло на трассе в Славянском районе Краснодарского края. В результате аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, водитель за рулем грузовика MAN не смог обеспечить безопасную дистанцию и врезался в фуру Volvo, которая ехала в том же направлении. В свою очередь, большегруз Volvo силой отбросило на автомобиль «Газель».

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В результате аварии пострадал водитель фуры MAN, его доставили в больницу.