31 января 2023, 23:26
Массовая авария с участием бетономешалки произошла в Екатеринбурге
Столкновение сразу нескольких машин с перевернувшейся бетономешалкой произошло в Екатеринбурге. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на сайт Е1.
По предварительным данным, водитель за рулем бетономешалки не справился с управлением во время перестраивания на другую полосу.
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Фура опрокинулась, в результате чего сразу несколько легковых автомобилей не смогли избежать ДТП и врезались в бетономешалку.
Пострадавших в аварии нет.
ДТП
Екатеринбург
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