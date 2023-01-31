Происшествия 31 января 2023, 23:26 Массовая авария с участием бетономешалки произошла в Екатеринбурге

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Столкновение сразу нескольких машин с перевернувшейся бетономешалкой произошло в Екатеринбурге. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на сайт Е1.

По предварительным данным, водитель за рулем бетономешалки не справился с управлением во время перестраивания на другую полосу.

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Фура опрокинулась, в результате чего сразу несколько легковых автомобилей не смогли избежать ДТП и врезались в бетономешалку.

Пострадавших в аварии нет.