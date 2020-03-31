31 марта 2020, 19:44
Массовая авария с участием 40 автомобилей произошла под Тулой
Массовое ДТП с участием 40 машин зафиксировано в Тульской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным информагентства, авария произошла на 127-м километре трассы М-2 «Крым».
В результате столкновения 14 автомобилей получили повреждения. Остальные оказались зажатыми. Никто не погиб и не пострадал. «Русская планета» отметила, что причиной ДТП стал выпавший в области снег.