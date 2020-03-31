Массовая авария с участием 40 автомобилей произошла под Тулой

По данным информагентства, авария произошла на 127-м километре трассы М-2 «Крым».

В результате столкновения 14 автомобилей получили повреждения. Остальные оказались зажатыми. Никто не погиб и не пострадал. «Русская планета» отметила, что причиной ДТП стал выпавший в области снег.