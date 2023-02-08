Происшествия 08 февраля 2023, 12:23 Массовая авария с тремя погибшими в Ленобласти обернулась уголовным делом

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В Ленобласти возбудили уголовное дело, после того, как в массовой аварии на трассе «Нарва» под Волосово погибли три человека и еще один пострадал. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Напомним, ДТП произошло утром 7 февраля. Грузовик врезался в готовящийся к повороту автомобиль ВАЗ-2105. Легковая машина от столкновения вылетела на полосу встречного движения, где врезалась в Hyundai Creta. В результате водитель иномарки скончался в скорой. Также на месте погибли сидевший за рулем российской легковушки мужчина и его пассажир. Одного человека госпитализировали.

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Полиция задержала водителя грузовика, Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

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