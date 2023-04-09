Эксклюзив 09 апреля 2023, 19:01 Массовая авария с машиной каршеринга произошла на севере Москвы Источник «360»: в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве пострадал водитель каршеринга РИА «Новости»

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В Москве на Ленинградском шоссе, 57, произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом информировал источник «360». По его данным, столкнулись Mercedes, Volvo и два Kia, одна из которых — машина каршеринга.

Сообщается, что нескольким водителям понадобилась помощь медиков. По предварительным данным, водитель каршерингового авто получил перелом носа. У владельца второго автомобиля Kia повреждена рука.

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Тем временем ДПС сообщили, что в ДТП попали лишь два авто. Подробности уточняются.

Ранее днем 9 апреля сообщалось об аварии на 67-м километре МКАД. Столкнулись три машины, в итоге образовалась пробка. Момент ДТП попал на видео.