Массовая авария с машинами и мотоциклом произошла на юге Москвы

ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла произошла на Профсоюзной улице в Москве, сообщили в столичном департаменте транспорта. По данным источника «360», среди участников ДТП машина скорой помощи.

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Все произошло на пересечении Профсоюзной улицы и улицы Обручева, у дома № 86, сообщили в Telegram-канале ведомства. По информации источника «360», столкнулись пять легковых машин, скорая помощь и мотоцикл. Сведения о пострадавших уточняются.

Дептранс Москвы предупредил водителей о том, что движение по улице Обручева в сторону Ленинского проспекта затруднено. Лучше выбирать пути объезда.