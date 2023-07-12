Происшествия 12 июля 2023, 13:54 Массовая авария произошла в Воротынском районе Нижегородской области. Пострадали пять человек

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В Воротынском районе Нижегородской области на ремонтируемом участке трассы М-7 столкнулись сразу семь автомобилей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, КамАЗ врезался в попутный MAN, и по цепочке столкнулись автомобили Mitsubishi Fuso, «ГАЗон NEXT», Mazda, Hyundai, «Газель», KIA.

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По информации регионального Минздрава, всего в аварии пострадали пять человек. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.