Массовая авария произошла в Волгоградской области. Три человека погибли

Накануне в Волгоградской области случилось ДТП, жертвой которого стала супружеская пара и водитель грузовика. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла на трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский. Грузовик МАN врезался в автовоз, который впечатал легковушку LADA в бензовоз, стоящий спереди. Молодые супруги, находившиеся в салоне авто, скончались. Их маленький ребенок чудом выжил. Его доставили в больницу с полученными травмами. Водитель грузовика также погиб.