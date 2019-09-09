Массовая авария произошла в Уфе. Пострадали пять человек
Накануне в столице Башкирии было зафиксировано ДТП с участием четырех авто, в результате которого травмы получили пять человек. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По данным издания, авария произошла на улице 50 лет СССР. Пьяный водитель иномарки BMW X3 вписался в стоящий перед светофором Ford Focus, который, в свою очередь столкнулся с Mitsubishi Colt, а он врезался в LADA Kalina.
В итоге пострадали пять человек — виновник ДТП, его пассажир, водитель Ford Focus, а также дети, находившиеся в Mitsubishi и Ford. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.