Массовая авария произошла в Тюменской области

В Тюменской области случилось ДТП с участием нескольких машин, жертвой которого стал 40-летний мужчина. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По данным информагентства, авария произошла на 454-м километре трассы Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск. Столкнулись Hyundai Solaris и УАЗ. Затем отечественная машина врезалась в грузовик Mercedes-Benz и ее отбросило на встречку, где она вписалась в Lada Granta. В результате один человек погиб, двое пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.