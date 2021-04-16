Массовая авария произошла в Тюменской области

В Тюменской области зафиксировано ДТП с участием нескольких машин. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

Авария произошла в Тобольске на улице Менделеева. Водитель Toyota Avensis вписался в иномарку Kia Rio, которая въехала в легковушку Lada Granta.

«После отечественное авто отбросило на еще одну Kia Rio, а ее, в свою очередь, на такую же иномарку», — уточнили в пресс-службе.

В результате столкновения пять машин получили повреждения. Два человека пострадали. Отмечается, что виновник ДТП был сильно пьян.