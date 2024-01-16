Происшествия 16 января 2024, 15:34 Массовая авария произошла в Татарстане, столкнулись 15 грузовиков Массовая авария произошла под Казанью из-за непогоды, столкнулись 15 грузовиков

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На трассе М-7 под Казанью произошла массовая авария с участием 15 грузовиков. После ДТП образовалась огромная пробка, водители больше двух часов ждут, когда появится возможность преодолеть этот участок дороги. Об этом сообщил RT.

У города Мамадыш затруднено движение транспорта. В районе села Нижние Яки образовался затор по направлению к Казани. Пробку протяженностью в девять километров зафиксировали и на трассе М-7 в районе Высокой горы.

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По данным пресс-службы МЧС Татарстана, в регионе объявили штормовое предупреждение. Вечером 16 января и днем 17 января на территории республики ожидается сильный ветер с порывами до 17-22 метров в секунду. Из-за сильной метели видимость на дорогах понизится до 500 метров.

В начале января в Новгородской области произошло массовое ДТП, в котором столкнулись порядка 50 автомобилей.