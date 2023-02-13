13 февраля 2023, 15:52
Массовая авария произошла в Республике Коми
В Республике Коми на трассе Сыктывкар — Эжва накануне столкнулись три автомобиля. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на издание «Питерские заметки».
Сообщается, что водитель SsangYong выехал на встречную полосу движения, предположительно, из-за скользкой дороги. Автомобиль врезался в Citroen, а тот протаранил Suzuki.
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В аварии пострадала пассажирка Citroen. У нее диагностировали черепно-мозговую травму.
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ДТП
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