Происшествия 13 февраля 2023, 15:52 Массовая авария произошла в Республике Коми

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В Республике Коми на трассе Сыктывкар — Эжва накануне столкнулись три автомобиля. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на издание «Питерские заметки».

Сообщается, что водитель SsangYong выехал на встречную полосу движения, предположительно, из-за скользкой дороги. Автомобиль врезался в Citroen, а тот протаранил Suzuki.

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В аварии пострадала пассажирка Citroen. У нее диагностировали черепно-мозговую травму.

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