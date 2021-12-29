Массовая авария произошла в Приморье

В полиции Приморья озвучили подробности ДТП с шестью автомобилями, которое произошло недалеко от села Сиреневка на 715-м километре трассы Владивосток — Уссурийск. Об этом написал портал vostokmedia.com.

В ведомстве региона уточнили, что водитель большегруза Hino Ranger направлялся в Уссурийск из Владивостока. Накануне выезда он не проверил техническое состояние автомобиля и на дороге у него произошел отказ тормоза, в результате грузовик врезался в Toyota Prius. Далее фура снесла Nissan Vanette, а затем — Nissan X-Trail.

В итоге Nissan X-Trail тоже потерял управление и врезался в Prius, а потом протаранил грузовой автомобиль Volvo FH. После аварии водителя Hino Ranger доставили в медучреждение с травмами.