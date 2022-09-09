Массовая авария произошла в Приморье | 360°

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Массовая авария произошла в Приморье

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На въезде на низководный мост в Приморье случилась массовая авария, которая создала пробку. Об этом сообщил портал vostokmedia.com.

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В ДТП столкнулись четыре машины. В аварии приняли участие три легковушки и грузовое авто. Отмечается, что въехать на мост сейчас сложнее, чем съехать. Информации о пострадавших не поступало.

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