Массовая авария произошла в Приморье | 360°

Происшествия 09 сентября 2022, 19:42 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Массовая авария произошла в Приморье

Читать 360tv в

На въезде на низководный мост в Приморье случилась массовая авария, которая создала пробку. Об этом сообщил портал vostokmedia.com.

Реклама

В ДТП столкнулись четыре машины. В аварии приняли участие три легковушки и грузовое авто. Отмечается, что въехать на мост сейчас сложнее, чем съехать. Информации о пострадавших не поступало.

0 0 0 0 0 0