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    30 декабря 2021, 14:32

    Массовая авария произошла в Омске

    Редакция сайта 360

    В Омске возле торгового центра «Лента» произошла авария с участием четырех автомобилей. Пострадали два водителя. Об этом сообщил сайт gorod55.ru.

    На Сибирском проспекте сначала столкнулись Hyundai Tucson и «Газель». По предварительным данным, водитель иномарки вел свой автомобиль на небезопасной дистанции от впереди идущей машины. От удара Hyundai отбросило влево, и он столкнулся с Mercedes, который откинуло на встречку, где ехал BMW. Двух пострадавших водителей доставили в медучреждение.