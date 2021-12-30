Массовая авария произошла в Омске

В Омске возле торгового центра «Лента» произошла авария с участием четырех автомобилей. Пострадали два водителя. Об этом сообщил сайт gorod55.ru.

На Сибирском проспекте сначала столкнулись Hyundai Tucson и «Газель». По предварительным данным, водитель иномарки вел свой автомобиль на небезопасной дистанции от впереди идущей машины. От удара Hyundai отбросило влево, и он столкнулся с Mercedes, который откинуло на встречку, где ехал BMW. Двух пострадавших водителей доставили в медучреждение.