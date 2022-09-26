Массовая авария произошла в Ленобласти | 360°

Происшествия 26 сентября 2022, 16:17 Поделиться Telegram

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Viber Массовая авария произошла в Ленобласти

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В Ленинградской области случилось ДТП с участием шести машин. Об этом сообщили «Невские новости».

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По предварительной информации, авария произошла на шестом километре трассы Гатчина — Куровицы. Столкнулись иномарка Toyota Yaris и отечественное авто ВАЗ-2115, после чего зацепило еще четыре машины. В результате пострадала 22-летняя автоледи, которая управляла Toyota Yaris. Ее доставили в больницу.

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