Массовая авария произошла в Челябинске. Пострадал человек

Массовая авария произошла на Комсомольском проспекте в Челябинске 27 декабря. Там столкнулись три автомобиля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД.

Очевидец рассказал, что виновник аварии попал в больницу с пробитым легким. Как сообщили в ГИБДД, 33-летний водитель Peugeot не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с «Газелью» и Lada. В результате иномарка сильно пострадала.